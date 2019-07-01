В 2019 году на ремонт ливневок в Ижевске направят 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-01T15:42:55+03:00

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В Ижевске в 2019 году запланирован капитальный ремонт восьми ливневок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В конце июня был заключен муниципальный контракт, стоимость работ составляет 9 949 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Работы пройдут по адресам:

- - ул. Орджоникидзе в районе завода «Нефтемаш» - устройство и ремонт дамбы в логу;

- ул. 9-я Подлесная в районе ГСАК «Октябрь» - перекладка участка ливневой канализации;

- ул. Новая Восьмая около СНТ «Любитель - устройство коллектора ливневой канализации, устройство дополнительных дождеприемников;

- ул. Южная - устройство водоотводных лотков и труб;

- ул. В.Сивкова,103 - устройство дождеприемника и лотка;

- ул. С. Ковалевской в районе домов № 12 и № 14 - устройство дождеприемника и лотка;

- ул. Коммунаров,171 - устройство водопропускных лотков и труб;

- ул. Воровского,134а и 136 - ремонт и устройство водоотводных лотков и труб.

Все объекты были отобраны после проведения анализа поступивших обращений от граждан. Например, жители улицы В.Сивкова и микрорайона «Север» лично обращались к главе города с просьбой решить проблему с ливневками.

На данный момент ведутся работы по согласованию земляных работ с владельцами подземных коммуникаций. Планируется, что работы завершат до конца сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU