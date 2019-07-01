Гимнаст из Удмуртии завоевал вторую золотую медаль на Европейских играх

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-01T16:25:08+03:00

В заключительный день соревнований разыграли медали в упражнениях на коне

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Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский завоевал вторую золотую медаль на Европейских играх. Об этом сообщает портал sportur.ru.

В заключительный день соревнований, разыграли медали в упражнениях на коне. Победу одержал Давид Белявский с результатом 15,033 балла, второе место у украинца – 14,900 балла и бронзу завоевал белорус с результатом 14,566 балла.

Напомним, у Давида Белявского это уже вторая золотая медаль. Первую он завоевал в индивидуальном многоборье.

- Теперь нас отпустят на неделю по домам, потом мы уедем на трехнедельный сбор в Японию. Потом будут сборы, после чего отправимся на Кубок России. Никаких изменений я в свои программы вносить не буду. Я достаточно базы набрал, буду работать над чистотой. В целом, считаю, сегодня все получилось неплохо, - рассказал спортсмен.

Кстати, на играх российские спортсмены выиграли 109 наград: 44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые медали.

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Давид Белявский - золото в многоборье.

ИСТОЧНИК KP.RU