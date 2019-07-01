2019-07-01T17:18:49+03:00
Общество

На первом этапе расселения из ветхого жилья в Ижевске расселят 70 семей

Из городского бюджета на эти цели направят 67 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске на первом этапе программы по расселению из ветхого жилья планируется переселить 70 семей, это 255 человек, которые проживают в 9 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По программе переселение семей в новое жилье должно завершиться до конца 2020 года. На реализацию первого этапа будут направлены 78,2 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 2,4 млн рублей - из республиканского бюджета, 67 млн рублей - из муниципального бюджета.

Напомним, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике рассчитана на 2019-2025 годы. В течение этого времени в Ижевске планируется расселить 109 многоквартирных домов, признанных аварийными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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