На первом этапе расселения из ветхого жилья в Ижевске расселят 70 семей
В Ижевске на первом этапе программы по расселению из ветхого жилья планируется переселить 70 семей, это 255 человек, которые проживают в 9 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- По программе переселение семей в новое жилье должно завершиться до конца 2020 года. На реализацию первого этапа будут направлены 78,2 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 2,4 млн рублей - из республиканского бюджета, 67 млн рублей - из муниципального бюджета.
Напомним, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике рассчитана на 2019-2025 годы. В течение этого времени в Ижевске планируется расселить 109 многоквартирных домов, признанных аварийными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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