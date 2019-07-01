На первом этапе расселения из ветхого жилья в Ижевске расселят 70 семей

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-01T17:18:49+03:00

Из городского бюджета на эти цели направят 67 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на первом этапе программы по расселению из ветхого жилья планируется переселить 70 семей, это 255 человек, которые проживают в 9 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По программе переселение семей в новое жилье должно завершиться до конца 2020 года. На реализацию первого этапа будут направлены 78,2 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 2,4 млн рублей - из республиканского бюджета, 67 млн рублей - из муниципального бюджета.

Напомним, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике рассчитана на 2019-2025 годы. В течение этого времени в Ижевске планируется расселить 109 многоквартирных домов, признанных аварийными.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Биатлонистка Ульяна Кайшева обратилась к властям Удмуртии с просьбой не продавать спортплощадку под строительство. Что ей ответил Александр Бречалов.

- "В ближайшие дни дождей не будет!"- уверяют синоптики. Но температура будет ниже нормы. Подробный прогноз погоды уже на сайте.

- Не смогли побывать на Гербере в субботу? Не беда! Мы собрали для вас фоторепортаж о том, как прошел национальный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU