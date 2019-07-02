2019-07-02T14:19:42+03:00
Общество

В Удмуртии приступили к ремонту самого протяженного участка дороги

Ремонт будет происходить с применением технологии холодного ресайклинга
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Миндортранса УдмуртииФото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
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В Удмуртии приступили к ремонту самого протяженного участка дороги Ижевск - Ува. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- После фрезерования изношенного покрытия и демонтажа бордюрных камней специалисты будут производить ремонт с применением технологии холодного ресайклинга. То есть прямо на дороге происходит смешивание асфальтовой крошки, щебня, цемента и вяжущих компонентов в специальной камере ресайклера. Полученная однородная, увлажненная смесь уплотняется катками, формируя монолитную прочную плиту дорожного основания, - сообщает ведомство.

После небольшой выдержки дорожники уложат выравнивающий и завершающий слои. Длина участка составляет 10 километров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кстати, в планы на 2020 год эта трасса также включена, ремонт будут проводить на участке в Увинском районе с 54 по 60 километр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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