В Удмуртии приступили к ремонту самого протяженного участка дороги
В Удмуртии приступили к ремонту самого протяженного участка дороги Ижевск - Ува. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
- После фрезерования изношенного покрытия и демонтажа бордюрных камней специалисты будут производить ремонт с применением технологии холодного ресайклинга. То есть прямо на дороге происходит смешивание асфальтовой крошки, щебня, цемента и вяжущих компонентов в специальной камере ресайклера. Полученная однородная, увлажненная смесь уплотняется катками, формируя монолитную прочную плиту дорожного основания, - сообщает ведомство.
После небольшой выдержки дорожники уложат выравнивающий и завершающий слои. Длина участка составляет 10 километров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кстати, в планы на 2020 год эта трасса также включена, ремонт будут проводить на участке в Увинском районе с 54 по 60 километр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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