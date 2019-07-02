Удмуртию посетит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
3 июля, в среду, Удмуртию посетит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Анна Кузнецова встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, посетит горбольницу №4, где встретится с психологами медико-социального кабинета. Также ответит на вопросы журналистов и пройдет встреча с Митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином.
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СПРАВКА «КП»
Кузнецова Анна Юрьевна 9 сентября 2016 года назначена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. 15 января 2019 года переназначена Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка сроком на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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