2019-07-02T14:56:15+03:00
Политика

Удмуртию посетит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова

Она приедет в республику 3 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/ombudswomanФото: vk.com/ombudswoman
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3 июля, в среду, Удмуртию посетит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Анна Кузнецова встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, посетит горбольницу №4, где встретится с психологами медико-социального кабинета. Также ответит на вопросы журналистов и пройдет встреча с Митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином.

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СПРАВКА «КП»

Кузнецова Анна Юрьевна 9 сентября 2016 года назначена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. 15 января 2019 года переназначена Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка сроком на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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