Очевидцы: в Ижевске на улице Холмогорова нашли тело мужчины
Очевидцы сообщают, что вчера, 1 июля, на улице Холмогорова в Ижевске нашли тело молодого человека.
- Он сначала бегал по двору без одежды и обуви (но не голый). Потом, видимо, зашел в дом. А через некоторое время его тело обнаружили у дома, - рассказали жители двора.
По предварительным данным молодой человек скончался от падения с седьмого этажа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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