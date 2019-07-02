2019-07-02T16:08:33+03:00
Происшествия

Очевидцы: в Ижевске на улице Холмогорова нашли тело мужчины

Жители видели, как он бегал по двору
Ирина БУРЦЕВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Очевидцы сообщают, что вчера, 1 июля, на улице Холмогорова в Ижевске нашли тело молодого человека.

- Он сначала бегал по двору без одежды и обуви (но не голый). Потом, видимо, зашел в дом. А через некоторое время его тело обнаружили у дома, - рассказали жители двора.

По предварительным данным молодой человек скончался от падения с седьмого этажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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