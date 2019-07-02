В перинатальном центре Ижевска произошло задымление

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-02T16:45:48+03:00

Эвакуации пациентов не было

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 июля, произошло задымление в перинатальном центре Ижевска, что на Воткинском шоссе. После получения сообщения незамедлительно туда направили силы и средства ГУ МЧС по Удмуртии.

Как стало известно, дым был в подвальном помещении. Горения не было. Эвакуация пациентов и персонала не проводилась.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии начался ремонт на самом протяженном участке дороги.

- Новые правила продажи молочных продуктов начали действовать в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU