2019-07-02T16:45:48+03:00
Происшествия

В перинатальном центре Ижевска произошло задымление

Эвакуации пациентов не было
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Во вторник, 2 июля, произошло задымление в перинатальном центре Ижевска, что на Воткинском шоссе. После получения сообщения незамедлительно туда направили силы и средства ГУ МЧС по Удмуртии.

Как стало известно, дым был в подвальном помещении. Горения не было. Эвакуация пациентов и персонала не проводилась.

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- В Удмуртии начался ремонт на самом протяженном участке дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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