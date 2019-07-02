В перинатальном центре Ижевска произошло задымление
Эвакуации пациентов не было
Фото: Архив
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Во вторник, 2 июля, произошло задымление в перинатальном центре Ижевска, что на Воткинском шоссе. После получения сообщения незамедлительно туда направили силы и средства ГУ МЧС по Удмуртии.
Как стало известно, дым был в подвальном помещении. Горения не было. Эвакуация пациентов и персонала не проводилась.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Удмуртии начался ремонт на самом протяженном участке дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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