На содержание кладбищ в Ижевске дополнительно выделили 10 миллионов

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-03T07:22:15+03:00

Решение было принято в связи с участившимися обращениями граждан

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При корректировке городского бюджета на содержание и облагораживание кладбищ в Ижевске дополнительно выделили около 10 млн. рублей. Об этом сообщает Администрация города.

В последнее время участились вопросы ижевчан о содержании городских кладбищ – это и послужило поводом для корректировки. Проект поправок в бюджет города был рассмотрен на сессии Городской думы Ижевска 27 июня.

В настоящее время идет подготовка к аукционам на право заключения муниципального контракта по содержанию городских кладбищ: «Южное», «Кенское», «Хохряковское», «Хохряковское-2», «Западное» и «Александровское».

В обязанности подрядчика будет входить сбор, вывоз и утилизация мусора, в том числе, брошенных памятников и оград, обработка от грызунов и выкашивание травы, а также зимнее содержание https://www.kp.ru/online/news/3515581/территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU