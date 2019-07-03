2019-07-03T07:22:15+03:00
Общество

На содержание кладбищ в Ижевске дополнительно выделили 10 миллионов

Решение было принято в связи с участившимися обращениями граждан
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

При корректировке городского бюджета на содержание и облагораживание кладбищ в Ижевске дополнительно выделили около 10 млн. рублей. Об этом сообщает Администрация города.

В последнее время участились вопросы ижевчан о содержании городских кладбищ – это и послужило поводом для корректировки. Проект поправок в бюджет города был рассмотрен на сессии Городской думы Ижевска 27 июня.

В настоящее время идет подготовка к аукционам на право заключения муниципального контракта по содержанию городских кладбищ: «Южное», «Кенское», «Хохряковское», «Хохряковское-2», «Западное» и «Александровское».

В обязанности подрядчика будет входить сбор, вывоз и утилизация мусора, в том числе, брошенных памятников и оград, обработка от грызунов и выкашивание травы, а также зимнее содержание https://www.kp.ru/online/news/3515581/территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске продлили срок задержания под стражей управляющему по кладбищу (Подробнее)

Вандалы повредили на кладбище в Удмуртии около 40 могил (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В каких домах в Ижевске отключат горячую воду 3 июля?
Более 70 тыс. рублей сняла с банковского счета ижевчанина случайная знакомая
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова завершила визит в Японию
В детских лагерях Удмуртии завершилась первая смена
АВТОВАЗ приостановил работу завода в Ижевске и Тольятти
Режим работы светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Чугуевского в Ижевске изменят
В перинатальном центре Ижевска произошло задымление
Очевидцы: в Ижевске на улице Холмогорова нашли тело мужчины
Удмуртию посетит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
Начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска рассказала о своей должности и личной жизни
Новые правила продажи молочных продуктов начали действовать в Ижевске
В Удмуртии приступили к ремонту самого протяженного участка дороги
Территория сквера на улице Петрова в Ижевске была разрушена с 2016 года
Подросток из Ижевска подозревается в угоне двух машин
Ижевчане, которые приняли участие в опросе, считают, что общественный транспорт нужно обновить
Водителя из Удмуртии отправили в колонию за езду в нетрезвом виде
Диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую ижевчанку
Житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью соседу
В Удмуртии разыскивают молодого человека
Ижевчанин, который ограбил ребенка с помощью газового баллончика, осужден
Ижевчанин лишился 650 000 рублей при попытке продать товар в Интернете
Ремонт кровель начнут в школах Ижевска на этой неделе
В Ижевске в микрорайоне Буммаш и на улицах 9 Января и Ворошилова отключат горячую воду