Более 70 тыс. рублей сняла с банковского счета ижевчанина случайная знакомая
Подозреваемую в краже денег с банковского счета ижевчанина задержали сотрудники полиции. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 32-летняя женщина познакомилась с потерпевшим в кафе.
Во время совместного распития спиртного злоумышленница успела заметить, что ее новый знакомый расплачивается банковскими картами, пин-коды от которых записаны на листке бумаги. Дождавшись, пока собеседник заснет, женщина тайно похитила у него три банковские карты и записку, затем сняла со счетов более 70 тыс. рублей и потратила деньги на личные нужды.
Позже выяснилось, что подозреваемая уже была судима ранее. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ей может грозить срок лишения свободы до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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