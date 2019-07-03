2019-07-03T07:44:04+03:00
Происшествия

Более 70 тыс. рублей сняла с банковского счета ижевчанина случайная знакомая

Подозреваемую задержала полиция
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото:pixabay.comФото:pixabay.com
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Подозреваемую в краже денег с банковского счета ижевчанина задержали сотрудники полиции. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 32-летняя женщина познакомилась с потерпевшим в кафе.

Во время совместного распития спиртного злоумышленница успела заметить, что ее новый знакомый расплачивается банковскими картами, пин-коды от которых записаны на листке бумаги. Дождавшись, пока собеседник заснет, женщина тайно похитила у него три банковские карты и записку, затем сняла со счетов более 70 тыс. рублей и потратила деньги на личные нужды.

Позже выяснилось, что подозреваемая уже была судима ранее. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ей может грозить срок лишения свободы до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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