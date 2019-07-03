11 социальных проектов из Удмуртии претендуют на грант в размере до 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-03T11:24:29+03:00

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Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» получили 354 заявки на участие в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей. Авторы бизнес-идей будут бороться за гранты в размере до 1,2 млн рублей. Самыми активными участниками конкурса стали социальные предприниматели из регионов Приволжья, среди них - 11 конкурсантов из Удмуртии.

В 2019 году география конкурса расширилась - в нем приняли участие социальные предприниматели из большинства субъектов РФ. Больше всего социальных инициатив поступило из регионов Приволжья - местные предприниматели подали на конкурс 60 заявок. Наиболее активным оказался социальный бизнес Нижегородской области: участие в конкурсе приняли 29 региональных проектов. Высокую активность традиционно проявили предприниматели Удмуртии и Татарстана. От них на конкурс поступило 11 и 8 заявок соответственно.

Основные темы представленных проектов - обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга детей в селах, адаптация выпускников детских домов, профилактика вредных привычек и другие.

Члены жюри оценивают каждую заявку по трем критериям: острота выявленной детской проблемы в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.

20 ноября 2019 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри. В его состав входят: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord, и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также социальные проекты оценивает детское жюри.

Все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор». Она включает образовательные курсы по темам: социальное воздействие, социальное проектирование, финансы, маркетинг. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и помощь в продвижении проектов, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. При этом участники программы попадают в сообщество предпринимателей-единомышленников, где обмениваются знаниями и опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU