Житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-03T11:44:54+03:00

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В Удмуртии местный житель обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что 29 июня обвиняемый со своим 52-летним знакомым выпивал. В ходе празднования между ними произошла ссора и обвиняемый ударил знакомого ножом в грудь. При этом, после удара мужчины еще выпивали, через некоторое время потерпевший скончался, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU