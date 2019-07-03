2019-07-03T17:19:29+03:00
Общество

На улице 8 Марта в Ижевске начались работы по укладке тротуара

До этого жители ходили по дороге
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/olegbekmemetevФото: vk.com/olegbekmemetev
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В Ижевске на улице 8 Марта начались работы по укладке тротуара. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

- На участке от улицы до переулка Грибоедова асфальтированной дорожки для пешеходов не было, ходили по дороге. Сейчас передвижение будет безопасным, - написал Олег Николаевич.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Финансирование работ производится на сэкономленные от сокращения чиновников деньги. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к осени будут отремонтированы 25 тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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