На улице 8 Марта в Ижевске начались работы по укладке тротуара
В Ижевске на улице 8 Марта начались работы по укладке тротуара. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».
- На участке от улицы до переулка Грибоедова асфальтированной дорожки для пешеходов не было, ходили по дороге. Сейчас передвижение будет безопасным, - написал Олег Николаевич.
Фото: vk.com/olegbekmemetev
Финансирование работ производится на сэкономленные от сокращения чиновников деньги. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к осени будут отремонтированы 25 тротуаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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