«Ростелеком» представил в Удмуртии сервисы кибербезопасности

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-04T11:03:40+03:00

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«Ростелеком» презентовал решения для обеспечения информационной безопасности (ИБ) представителям бизнеса и органов власти в Ижевске. Специалисты компании рассказали деловому сообществу республики об актуальных угрозах и собственных сервисах по защите информационных активов организаций.

Алексей Богданов, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком», отметил, что все больше организаций сталкиваются с сетевыми угрозами. Кибератакам подвержены и крупные компании, и малый бизнес.

За 2018 год аналитики Solar JSOC* зафиксировали свыше 765 тысяч компьютерных атак на своих клиентов, что на 89% больше, чем в 2017 году. Доля критичных инцидентов, которые могли бы привести к потере бизнеса или ущербу на сумму более 1 млн руб., составила 19%. В 2018 году по сравнению с предыдущим почти на 95% выросло количество DDoS-атак. Во второй половине 2018 года на 20% увеличилось количество атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, на 37% - на кражу денежных средств.

Solar JSOC специализируется на мониторинге, анализе и расследовании инцидентов кибератак, обеспечивает эксплуатацию систем ИБ и осуществляет защиту внешних интернет-сервисов. Центр имеет лицензии ФСТЭК, ФСБ и Министерства обороны Российской Федерации.

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Специалисты оператора рассказали о Единой платформе сервисов кибербезопасности (ЕПСК). Решение разработано для компаний малого и среднего бизнеса, не обладающих существенными бюджетами на информационную безопасность. Стартовый набор услуг платформы обеспечивает противодействие сетевым атакам, безопасность электронной почты и веб-приложений клиента. Доступ к ЕПСК осуществляется через интернет. Обслуживание по сервисной модели гарантирует высокий уровень защиты информационных активов и позволяет перевести капитальные затраты предприятия в операционные.

Отдельной темой бизнес-семинара стала защита критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно требованиям Федерального закона № 187-ФЗ, владельцы объектов КИИ обязаны обеспечивать их безопасность и предоставлять сведения обо всех инцидентах в центры Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

*СоларДжейСОК

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ИСТОЧНИК KP.RU