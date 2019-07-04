Водитель такси из Ижевска подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца
В Ижевске водитель такси – 53-летняя женщина подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что в апреле 2019 года женщина фиктивно поставила на учет в России жителя одной из стран ближнего зарубежья, - сообщает ведомство.
При этом, женщина уже была судима за аналогичное преступление.
На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на срок до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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