Водитель такси из Ижевска подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-04T11:17:57+03:00

Женщина уже была судима за аналогичное преступление

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В Ижевске водитель такси – 53-летняя женщина подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что в апреле 2019 года женщина фиктивно поставила на учет в России жителя одной из стран ближнего зарубежья, - сообщает ведомство.

При этом, женщина уже была судима за аналогичное преступление.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU