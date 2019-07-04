За чемпионкой мира Алиной Загитовой в новом сезоне будут следить допинг-службы
В новом сезоне за чемпионкой мира Алиной Загитовой будут тщательно следить допинг-службы. 25 российских спортсменов вошли в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев. Список опубликовали на официальном сайте организации.
Также в этот список вошли российские фигуристы Евгения Медведева (одиночное катание), Александра Трусова (одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (все - парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (спортивные танцы).
Напомним, «Будет ли Загитова продолжать свою карьеру?». Девушка дала ответ на этот вопрос.
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Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" в рамках Чемпионата России по фигурному катанию 2019. Накануне Загитова не смогла пробиться в тройку призеров чемпионата, показав пятый результат в соревнованиях женщин-одиночниц. Всю программу показательных выступлений смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=uJQVhgAI29M
ИСТОЧНИК KP.RU
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