Новый арт-объект создадут в Удмуртии на первом экологичном этнофестивале «Эктоника-ТабаньFest»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-05T09:06:09+03:00

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12 и 13 июля в усадьбе Тол Бабая в Шаркане пройдет первый экологичный этнофестиваль «Эктоника - ТабаньФест». Он станет первым фестивалем Удмуртии, где будет запрещена продажа уличной еды в одноразовой пластиковой посуде и организован раздельный сбор отходов. Генеральным партнером мероприятия стал Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии компания «Спецавтохозяйство».

Кстати на фестивале создадут новый арт-объект: из пэт-бутылок выложат знак переработки (петля Мёбиуса).

– Это такой символ экологичного мероприятия, который мы предлагаем «выкладывать» на каждом последующем масштабном мероприятии Удмуртии, которое пройдет экологично. Это могут быть любые фестивали: спортивные, музыкальные, детские, главное, чтобы они были с минимальным количеством мусора и проходили под эгидой отказа от одноразового пластика, – рассказала пресс-секретарь Регоператора по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» Ольга Чураева. – Потом из этих знаков можно даже сделать отдельную выставку.

В усадьбе во время фестиваля будут работать десятки музыкальных и развлекательных площадок, фотозоны, ярмарки. Завершится мероприятие 13 июля концертом группы Burito* и танцевальным этносетом от «Эктоники». Более подробную программу мероприятий можно найти в группе «Open Air Эктоника 12 и 13 июля 2019 Удмуртия» «ВКонтакте».

*Бурито

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ИСТОЧНИК KP.RU