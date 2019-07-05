Технология LTE стала базовой для абонентов Tele2 в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-05T10:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2 в Удмуртии фиксирует стабильную миграцию интернет-трафика в сеть четвертого поколения. За шесть месяцев текущего года доля 4G в общем объеме скачанных гигабайтов выросла еще на несколько процентных пунктов и достигла 70%. При этом количество 4G-устройств в сети оператора за 2019 год увеличилось на 17%, а объем интернет-трафика за полгода вырос на 40%.

На сегодняшний день воспользоваться data-услугами на базе LTE могут 93% населения Удмуртии. В этом году доступ к сервисам четвертого поколения появился еще у 20 тысяч жителей региона. Активное строительство компания вела в жилых массивах Можгинского, Каракулинского, Увинского, Алнашского, Шарканского и других районов республики. До конца года Tele2 намерена увеличить количество базовых станций четвертого поколения еще на 15%, что позволит практически сравнять охват населения сетью LTE с текущим покрытием голосовой связью.

В преддверии летнего сезона особое внимание оператор уделил зонам повышенного пешеходного трафика в городах и крупных населенных пунктах, а также туристическим локациям и популярным местам загородного отдыха жителей республики. Так, Tele2 увеличила емкостное покрытие сети четвертого поколения в Воткинске, Глазове, Сарапуле. В столице республики дополнительное оборудование установили в Первомайском районе Ижевска возле здания Государственного цирка, на ул. Горького вблизи собора Александра Невского, в районе Дворца детского и юношеского творчества на ул. Кирова.

Также накануне сезона отпусков оператор разработал ряд продуктовых решений для комфортного пребывания абонентов в путешествиях. Оставаться на связи в отпуске клиентам Tele2 стало еще выгоднее и удобнее благодаря отмене платы за услугу «Безлимитный интернет за границей» в первый день нахождения в международном роуминге на тарифном плане «Мой онлайн+» и обнулению стоимости входящих звонков в Крыму. А пользователям тарифного плана «Премиум» стало доступно уникальное предложение – бесплатное пользование услугой «Безлимитный интернет за границей» на протяжении всего времени нахождения в международном роуминге.

ИСТОЧНИК KP.RU