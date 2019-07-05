Во дворе арсенала Ижевского оружейного завода художники раскрасили дорогу
В Ижевске во дворе Арсенала оружейного завода прошел фестиваль «Арсенал. Перезагрузка». Под руководством художников местные жители разрисовали дорогу от здания до шлагбаума.
Фото: Дарья Кузнецова
Организаторы поставили задачу с помощью рисунков заводить людей во двор. Фестиваль организован совместно с Арт-Резиденцией и Национальным музеем Удмуртии. На дороге были изображены ключи и якоря, потому как ключ - это символ открытия, а якорь - один из символов Ижевска. Но художники, проявив фантазию, украсили дороги разными рисунками.
Фото: Дарья Кузнецова
- Мне интересно открывать город, взаимодействовать с ним, потому что сейчас город - это одна сплошная выставочная площадка и площадка для исследования, проявления своей творческой человеческой сущности. Человек сейчас - это не только тот, кто живет в городе, а тот, кто и дополняет этот город, то есть проявляет к нему определенную любовь, участие и хочет, чтобы наш город был все-таки цветным, - прокомментировал художник Максим Пайп.
Фото: Дарья Кузнецова
Также был проведен исторический квест «Тайны Арсенала», где жители города узнали много нового о музее.
Фото: Дарья Кузнецова
- Порисовать - это самое классное! Мероприятие в будний день после работы для взрослого человека - когда еще порисуешь на асфальте! Мелки не всегда в руки берешь, а здесь краску дали, - рассказала ижевчанка Ксения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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