Дополнительный поезд между Ижевском и Имеретинским Курортом (Сочи) пустят в августе
Дополнительный поезд между Ижевском и Имеретинским Курортом (Сочи) запустят в августе. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона ГЖД.
- Отправление со станции Имеретинский Курорт 6 августа в 20:36, прибытие в Ижевск 9 августа в 5:56. Из Ижевска поезд отправится 11 августа в 21:40, прибудет на станцию Имеретинский Курорт 14 августа в 8:54, - сообщает пресс-служба.
В расписании указано местное время. Информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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