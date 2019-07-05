На фан-зоне в Ижевске покажут матч между командами питерский «Зенит» и московский «Локомотив»
В Ижевске на фан-зоне покажут матч между командами питерский «Зенит» и московский «Локомотив». Об этом сообщается на странице «Парки Ижевска».
- Уже завтра, 6 июля, на стадионе ВТБ арена им. Л. Яшина состоится матч за Суперкубок РФПЛ. Прямая трансляция матча на самом большом экране нашего города! Ждем всех на Фан-зоне в парке имени Кирова, - сообщается в группе.
Всех болельщиков ждут в 20:00 по ижевскому времени. Вход свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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