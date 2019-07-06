2019-07-06T09:49:53+03:00
Общество

Ижевский зоопарк запатентовал новый способ выкармливания белых медвежат

Опыт специалистов Зоопарка Удмуртии может помочь в сохранении исчезающего вида животных
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба Зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба Зоопарка Удмуртии
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Зоопарк Удмуртии получил свой первый патент – об этом сообщается на странице учреждения ВКонтакте. Настоящим изобретением сотрудников стала новая технология выкармливания детенышей белого медведя.

В 2015 году медведица по кличке Думка родила двух медвежат, а через некоторое время заболела, и специалистам зоопарка пришлось взять заботу о ее потомстве на себя. Изучив российскую и зарубежную литературу, они нигде не смогли найти четких рекомендаций по выхаживанию таких малышей, а потому разработали рацион и режим кормления сами.

Уникальный опыт стал успешным: медвежат спасли. Поле этого было решено описать и запатентовать примененную методику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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