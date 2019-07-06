2019-07-06T10:42:55+03:00
Общество

Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова посетила детский сад, в котором провалился пол

Оказалось, что в дошкольном учреждении уже ведется ремонт
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/udmurtiya_18regФото: vk.com/udmurtiya_18reg
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В пятницу, 5 июля, министр образования и науки региона Светлана Болотникова отправилась с инспекцией в детский сад села Люкшудья. По информации из соцсетей, в дошкольном учреждении провалился пол. Об итогах визита сообщила пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Как оказалось, в апреле 2019 года в садике уже проводилась плановая проверка Управления Роспотребнадзора Удмуртии. Ее результатом стало предписание по замене окон, ремонту полов и помещений кладовой на пищеблоке.

- В детском саду сейчас как раз идет ремонт полов в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Эти фото и попали в соцсети, - написала Светлана Болотникова на своей странице ВКонтакте.

Как сообщила администрация района, деревянное здание детского сада было построено еще в 1957 году, и его капитальный ремонт не проводился ни разу. Детский сад до сих пор отапливался каменным углем, только в этом году туда собираются провести газ, хотя средства на это пока не предусмотрены.

Во время своего визита министр образования провела встречу с родителями детей, которые посещают аварийный детский сад, и выслушала их претензии, после чего был принят ряд предварительных решений. Ремонт продолжится и родители будут следить за тем, как он продвигается, кроме того, здание обследуют, чтобы убедиться в его безопасности. Поле детального анализа ситуации совместно с Минстроем республики будет приниматься решение о строительстве нового детского сада.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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