Житель Удмуртии убил знакомого и угрожал свидетельнице
Житель села Малая Пурга признан судом виновным в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Как установило следствие, осужденный поссорился со знакомым, находясь в его доме. Руками и кухонным ножом он нанес хозяину жилплощади многочисленные удары, в результате чего потерпевший скончался на месте.
Сразу после этого в дом зашла женщина, ставшая невольной свидетельницей. Стремясь избежать ответственности за содеянное, преступник пригрозил ей убийством, но женщина смогла вырваться и убежать.
Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев. Проведет его пресупник в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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