2019-07-06T15:22:47+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии убил знакомого и угрожал свидетельнице

По решению суда мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Житель села Малая Пурга признан судом виновным в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Как установило следствие, осужденный поссорился со знакомым, находясь в его доме. Руками и кухонным ножом он нанес хозяину жилплощади многочисленные удары, в результате чего потерпевший скончался на месте.

Сразу после этого в дом зашла женщина, ставшая невольной свидетельницей. Стремясь избежать ответственности за содеянное, преступник пригрозил ей убийством, но женщина смогла вырваться и убежать.

Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев. Проведет его пресупник в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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