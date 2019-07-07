По итогам ЕГЭ-2019 в Ижевске 24 выпускника набрали 100 баллов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-07T10:43:39+03:00

Сразу по двум предметам 100 баллов набрали две школьницы

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В Ижевске подвели итоги государственной аттестации 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Экзамены прошли по 14 предметам их сдавали 2915 выпускников. По итогам в Ижевске 100 баллов набрали 24 ученика, также по двум предметам наивысший балл смогли набрать две ученицы школ, - сообщает пресс-служба.

Медаль «За особые успехи в учении» получили 289 выпускников. Кстати, в прошлом году в Ижевске было 17 стобалльников и 284 медалиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU