По итогам ЕГЭ-2019 в Ижевске 24 выпускника набрали 100 баллов
В Ижевске подвели итоги государственной аттестации 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Экзамены прошли по 14 предметам их сдавали 2915 выпускников. По итогам в Ижевске 100 баллов набрали 24 ученика, также по двум предметам наивысший балл смогли набрать две ученицы школ, - сообщает пресс-служба.
Медаль «За особые успехи в учении» получили 289 выпускников. Кстати, в прошлом году в Ижевске было 17 стобалльников и 284 медалиста.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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