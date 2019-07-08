2019-07-08T10:06:09+03:00
Общество

Этнографический форум «Высокий берег» прошел в Удмуртии

На фестивале традиционной русской культуры побывало более 5 тыс. гостей
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба Главы и Правительства УдмуртииФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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На территории курорта «Нечкино» в Удмуртии прошел масштабный съезжий праздник традиционной русской культуры «Высокий берег». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Этнособытие длилось пять дней - с 3 по 7 июля. За это время фестиваль посетило более 5 тыс. человек.

Самое крупное мероприятие состоялось в субботу, 7 июля. На главной сцене выступили 37 фольклорных коллективов из Москвы, Казани, Перми, Владимира и Кирова. А особенный интерес у зрителей вызвали соревнования по этноспорту: борьба с элементами русского этнического стиля, «стенка на стенку» и забеги с бревнами и коромыслом массой 80 килограммов.

Торжественное закрытие фестиваля состоялось в воскресенье, 7 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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