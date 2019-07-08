Мужчина из Удмуртии, который не платил алименты, отправился в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-08T09:21:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии мужчина, который не платил алименты совей дочери, отправился в колонию-поселение. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- Должник, зная о том, что судебный приказ о выплате алиментов вступил в силу, без уважительных причин не выплачивал часть заработка несовершеннолетней дочери. Сумма долга составила 835 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. Отработав часы, мужчина не трудоустроился и не перечислял деньги. В УФССП по республике возбудили уголовное дело, суд вынес решение о назначении наказания в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Разметка в Ижевске вновь не прошла проверку.

- Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU