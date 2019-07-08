2019-07-08T09:21:47+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии, который не платил алименты, отправился в колонию-поселение

Он задолжал 835 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии мужчина, который не платил алименты совей дочери, отправился в колонию-поселение. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- Должник, зная о том, что судебный приказ о выплате алиментов вступил в силу, без уважительных причин не выплачивал часть заработка несовершеннолетней дочери. Сумма долга составила 835 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. Отработав часы, мужчина не трудоустроился и не перечислял деньги. В УФССП по республике возбудили уголовное дело, суд вынес решение о назначении наказания в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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