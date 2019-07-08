Ижевчанин ударил ножом свою бывшую сожительницу
В Ижевске задержали местного жителя, который ударил свою бывшую сожительницу ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Подозреваемый пришел в одну из парикмахерских, где работала женщина. В результате ссоры он ударил потерпевшую ножом, после чего скрылся. Сотрудники парикмахерской вызвали полицию и скорую помощь, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, мужчину задержали по горячим следам. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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