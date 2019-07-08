В Удмуртии при пожаре погиб хозяин дома
В Удмуртии в Можгинском районе 7 июля около 18:00 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- При пожаре погиб хозяин дома - 41-летний мужчина. По имеющейся информации, ранее он привлекался к административной ответственности за самовольное подключение и использование электричества, - сообщает ведомство.
Предварительная причина смерти мужчины - отравление угарным газом. Следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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