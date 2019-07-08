В Удмуртии при пожаре погиб хозяин дома

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-08T11:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в Можгинском районе 7 июля около 18:00 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- При пожаре погиб хозяин дома - 41-летний мужчина. По имеющейся информации, ранее он привлекался к административной ответственности за самовольное подключение и использование электричества, - сообщает ведомство.

Предварительная причина смерти мужчины - отравление угарным газом. Следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин ударил ножом свою бывшую сожительницу.

- Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU