2019-07-08T11:29:12+03:00
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погиб хозяин дома

Пожар произошел 7 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии в Можгинском районе 7 июля около 18:00 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- При пожаре погиб хозяин дома - 41-летний мужчина. По имеющейся информации, ранее он привлекался к административной ответственности за самовольное подключение и использование электричества, - сообщает ведомство.

Предварительная причина смерти мужчины - отравление угарным газом. Следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин ударил ножом свою бывшую сожительницу.

- Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24