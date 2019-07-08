В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии назвали причину ДТП с двумя погибшими

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-08T13:28:09+03:00

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В Удмуртии на 14 километре автодороги Западный обход Ижевска Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- Пьяный 40-летний водитель машины ВАЗ-2114 при выезде со второстепенной дороги не пропустил машины, которые ехали по главной дороге. В результате произошло столкновение машин «Тойота-Хайлюкс», за рулем которого был 37-летний мужчина, и «Шевроле-Авео» под управлением 27-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате столкновения водитель и пассажир машины ВАЗ-2114 - мужчина 37 лет - скончались. Водитель «Шевроле-Авео» и его пассажиры - 31-летняя женщина, 36-летний мужчина и 55-летний мужчина - получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель и 36-летняя женщина-пассажир «Тойоты-Хайлюкс» получили травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, проведенная судебно-медицинская экспертиза показала в крови водителя автомобиля ВАЗ этиловый спирт в концентрации 1,98 промили.

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ВАЖНО!

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться неравнодушными к проблеме пьянства за рулем! Если Вы стали очевидцем управления транспортным средством водителем, находящимся в стоянии опьянения, или располагаете информацией о намерении такого водителям сесть за руль автомобиля, сообщите по экстренным телефонам: 102 (02), 112, 101, дежурная часть ГИБДД МВД по Удмуртии: 415-700, 415-701. Помните, этим Вы сохраните человеческие жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU