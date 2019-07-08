В День семьи, любви и верности 24 пары в Ижевске наградили медалями «За любовь и верность»
В Ижевске, 8 июля, в День семьи, любви и верности 24 семей получили награду «За любовь и верность». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Семьи наградили на площади Михаило-Архангельского кафедрального собора, у памятника Петру и Февронии Муромским.
- Мы чествуем семьи, которые прошли, я уверена, не раз через огонь, воду и медные трубы, но сохранили семью. Своим терпеньем, христианской любовью они показали пример не только своим детям, но и окружающим, - сказала заместитель Председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.
Кстати, в Удмуртии награды удостоены 70 семей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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