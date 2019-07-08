В День семьи, любви и верности 24 пары в Ижевске наградили медалями «За любовь и верность»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-08T13:25:39+03:00

Всего в Удмуртии этой награды удостоены 70 пар

Изменить размер текста: A A

В Ижевске, 8 июля, в День семьи, любви и верности 24 семей получили награду «За любовь и верность». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Семьи наградили на площади Михаило-Архангельского кафедрального собора, у памятника Петру и Февронии Муромским.

- Мы чествуем семьи, которые прошли, я уверена, не раз через огонь, воду и медные трубы, но сохранили семью. Своим терпеньем, христианской любовью они показали пример не только своим детям, но и окружающим, - сказала заместитель Председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Кстати, в Удмуртии награды удостоены 70 семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В День семьи, любви и верности в Ижевске пройдет флешмоб.

- День семьи любви и верности отметят в парке Космонавтов. Программа праздника уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU