9 июля в Ижевске начнется очередной этап гидравлических испытаний

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-08T14:03:12+03:00

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В Ижевске 9 июля, во вторник, начнется очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Горячую воду отключат в части микрорайонов городка Металлургов, улиц Кирова, М. Горького и Родниковой до 22 июля.

Отключение коснется адресов: 1-я Подлесная 68, 72;

- 30 лет Победы 2, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 20, 20а; - - - 50 лет Пионерии 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- Береговая 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- К.Маркса 283а, 285, 287, 289, 291, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 425, 427;

- Кирова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 22, 40а, 46, 56, 76, 104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 112, 112а, 114, 116;

- М.Горького 158, 160, 162, 164, 166, 177а, 220, 222

- Милиционная 110;

- Песочная 2, 2/1, 4а, 4б, 11а, 11б;

- Родниковая 56, 58, 62, 64

- Школьная 1, 7, 9, 11, 13.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU