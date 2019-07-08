8 июля в Удмуртии появилось 23 семьи
В Ижевске в День семьи, любви и верности зарегистрируют 23 брака. Об этом сообщила председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова в эфире радио «Моя Удмуртия» (16+).
Также, по словам Людмилы Поповой, в преддверии праздника – в пятницу и субботу появилось 151 молодых семей.
Кстати, за пол года в Удмуртии родилось 7176 малышей. Самые популярные имена мальчиков – Артем, Александр, Кирилл, Максим, девочек – Дарья, Анастасия, Виктория.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Две тройни родились в Удмуртии в июне.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вот уже несколько дней ижевчане говорят о повышении цен на бензин. Разбираемся с экспертами и пытаемся просчитать на сколько еще подорожает топливо.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»