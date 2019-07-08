8 июля в Удмуртии появилось 23 семьи

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-08T14:58:23+03:00

Также множество браков зарегистрировали в выходные

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В Ижевске в День семьи, любви и верности зарегистрируют 23 брака. Об этом сообщила председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова в эфире радио «Моя Удмуртия» (16+).

Также, по словам Людмилы Поповой, в преддверии праздника – в пятницу и субботу появилось 151 молодых семей.

Кстати, за пол года в Удмуртии родилось 7176 малышей. Самые популярные имена мальчиков – Артем, Александр, Кирилл, Максим, девочек – Дарья, Анастасия, Виктория.

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ИСТОЧНИК KP.RU