2019-07-08T16:23:55+03:00
Общество

В ближайшие дни синоптики не обещают тепла в Удмуртии

Июнь 2019 года был холоднее обычного
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии июнь был холоднее обычного примерно на 0,5-1 градус. Об этом сообщила начальник отдела гидрометобслуживания, пресс-секретарь Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина.

Также, по словам Аллы Шумихиной, в июле не наблюдаются температуры выше +30 градусов. Жаркими бывают всего несколько дней за месяц. В этом году было отмечено всего два жарких дня - это 12 и 13 мая, тогда были побиты рекорды - +32,2 градуса в тени.

Что касается погоды в ближайшие дни, то тепла синоптики не прогнозируют. Погода сохранится прохладной и дождливой, в первой половине недели вероятны грозы. Температура ночью не поднимется выше +15 градусов, днем выше +23 градусов. Такие температуры ниже, чем обычно бывает в июле.

Подробный прогноз погоды читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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