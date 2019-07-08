Tele2 показала «Счастье» трем тысячам кинозрителей в Ижевске и Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-08T16:26:06+03:00

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Tele2 подвела итоги бесплатных показов киноальманаха «Счастье - это…» в Нижнем Новгороде и Ижевске. В широкий прокат кинолента вышла в июне этого года по итогам совместного конкурса компании Disney* и Tele2 «Кино по другим правилам». За три дня киноистории о счастье посмотрели более 3000 человек.

В Ижевске премьерные показы киноленты «Счастье - это…» (6+) прошли в рамках работы 4G-кинотеатра Tele2. На территории фан-зоны в парке им. Кирова мобильный оператор организовал комфортное пространство под открытым небом с большим экраном, где ежедневно онлайн на скорости 4G транслировались фильмы различных жанров для аудитории любого возраста. Сеансы киноленты «Счастье - это…» на площадке оператора состоялись 25 и 26 июня.

В Нижнем Новгороде кинопремьера «Счастье - это…» прошла в кинотеатре «Синема Парк» в ТЦ «Седьмое небо». Посетить показ бесплатно смогли все абоненты Tele2, прошедшие регистрацию на официальном сайте проекта. При этом каждый участник мог заказать бесплатный билет не только себе, но и двум своим друзьям. Бесплатный показ киноальманаха для абонентов Tele2 также состоялся в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Новосибирска.

Всего участие в бесплатных показах кинопремьеры в Нижнем Новгороде и Ижевске приняли свыше 3000 человек. Кинопроект компании Disney «Счастье - это…» объединил семь историй о счастье, каждая из которых имеет добрый финал и по-своему доказывает, что все достойны счастья. В широкий прокат киноальманах вышел в июне этого года. Проект «Счастье - это…» позволил начинающим режиссерам осуществить мечту и снять кино для большого экрана. Tele2 поддержала этот проект в интересах своих абонентов и объявила конкурс «Кино по другим правилам», в рамках которого дала шанс своим абонентам снять короткометражный фильм для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования.

В финал конкурса «Кино по другим правилам» попали пять человек из ста двадцати, чьи видеоролики были отобраны авторитетным жюри проекта «Счастье - это…». Победителем и лучшим автором фильма стал абонент Tele2 из Санкт-Петербурга Николай Шишкин: народный режиссер и снял одну из семи новелл киноальманаха «Счастье - это…».

*Дисней, Теле2, 4Джи

ИСТОЧНИК KP.RU