2019-07-08T15:51:43+03:00
Общество

Реконструкция школьных стадионов продолжается в Ижевске

Работы начали еще в июне
Дарья ПОРСЕВА
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Стало Фото: пресс-служба администрации ИжевскаСтало Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске продолжается реконструкция школьных стадионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На стадионе школы №74 работы начались в середине июля. На данный момент уже подготовлена площадка для игр в баскетбол и волейбол, площадка для установки тренажеров, установлена дренажная система, почти готовы круговые и линейные беговые дорожки, - сообщает пресс-служба.

Было Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Было Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Также началась работа по устройству наружного освещения, идет подготовка основания для устройства футбольного поля и готовятся площадки для укладки резинового покрытия.

На стадионе гимназии №56 ведутся земляные работы, освобождается площадка от строительного мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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