Реконструкция школьных стадионов продолжается в Ижевске
В Ижевске продолжается реконструкция школьных стадионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На стадионе школы №74 работы начались в середине июля. На данный момент уже подготовлена площадка для игр в баскетбол и волейбол, площадка для установки тренажеров, установлена дренажная система, почти готовы круговые и линейные беговые дорожки, - сообщает пресс-служба.
Было Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Также началась работа по устройству наружного освещения, идет подготовка основания для устройства футбольного поля и готовятся площадки для укладки резинового покрытия.
На стадионе гимназии №56 ведутся земляные работы, освобождается площадка от строительного мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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