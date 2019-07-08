Почему жители Удмуртии против строительства завода по переработке отходов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-08T17:30:36+03:00

5 июля местные жители собрались, чтобы высказать свое мнение

Изменить размер текста: A A

В Камбарке планируют строительство завода по переработке отходов 1-2 классов опасности. Предприятие планируется открыть на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в соответствие с постановлением о перепрофилировании заводов, подписанным председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждаем с журналистом Михаилом Красильниковым, насколько безопасен завод и стоит ли его строить. Слушаем мнения специалистов и главы Удмуртии.

В Ижевске прошел митинг против переработки опасных отходов на заводе в Камбарке 00:00 00:00

А также журналист расскажет, как прошел митинг в Ижевске, что предлагают местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Митинг против строительства завода по утилизации отходов 1-2 классов опасности прошел в Камбарке.

- Стало известно, будут ли перерабатывать на новом комплексе в Камбарке радиоактивные отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU