2019-07-08T17:30:36+03:00
Общество

Почему жители Удмуртии против строительства завода по переработке отходов

5 июля местные жители собрались, чтобы высказать свое мнение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Михаил КрасильниковФото: Михаил Красильников
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В Камбарке планируют строительство завода по переработке отходов 1-2 классов опасности. Предприятие планируется открыть на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в соответствие с постановлением о перепрофилировании заводов, подписанным председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждаем с журналистом Михаилом Красильниковым, насколько безопасен завод и стоит ли его строить. Слушаем мнения специалистов и главы Удмуртии.

В Ижевске прошел митинг против переработки опасных отходов на заводе в Камбарке

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А также журналист расскажет, как прошел митинг в Ижевске, что предлагают местные жители.

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- Митинг против строительства завода по утилизации отходов 1-2 классов опасности прошел в Камбарке.

- Стало известно, будут ли перерабатывать на новом комплексе в Камбарке радиоактивные отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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