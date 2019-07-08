Почему жители Удмуртии против строительства завода по переработке отходов
В Камбарке планируют строительство завода по переработке отходов 1-2 классов опасности. Предприятие планируется открыть на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в соответствие с постановлением о перепрофилировании заводов, подписанным председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждаем с журналистом Михаилом Красильниковым, насколько безопасен завод и стоит ли его строить. Слушаем мнения специалистов и главы Удмуртии.
В Ижевске прошел митинг против переработки опасных отходов на заводе в Камбарке
А также журналист расскажет, как прошел митинг в Ижевске, что предлагают местные жители.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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