«У меня умерла мама»: мошенники «вышли на новый уровень» при обмане жителей Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-09T07:52:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники уже не боятся использовать любые предлоги при выманивании денег с жителей Удмуртии. По сообщениям от пресс-службы УМВД России по Ижевску, один из последних поводов – смерть родственника. Так, на уловку попалась 44-летняя жительница города.

- С ее слов, ей в социальной сети написала подруга, которая попросила оказать материальную помощь в связи со смертью матери. Также в сообщении был указан номер банковского счета, на который можно перечислить денежные средства, - сообщает пресс-служба.

Желая помочь подруге в сложной ситуации, потерпевшая перевела пять тысяч рублей. А когда уже связалась по телефону с ней, поняла, что попалась на уловку. Возбуждено уголовное дело.

ВАЖНО!

Если знакомые в социальных сетях просят перевести им деньги, не важно под каким предлогом, перезвоните им. Возможно, их страница взломана мошенниками.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 (102 – с мобильных), либо в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Удмуртии теряют деньги с банковских карт?

Рассказываем о самых популярных способах мошенничества и правилах безопасности для своего кошелька.

ИСТОЧНИК KP.RU