Супругов, которые задушили жителя Удмуртии, осудили

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-09T14:01:32+03:00

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В Удмуртии осудили супружескую пару, которая задушила своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в ночь с 25 на 26 февраля 2019 года осужденные на почве личной неприязни в лесном массиве в Завьяловском районе задушили 43-летнего знакомого велосипедной цепью. Оказалось, что потерпевший приходил домой к паре и выпрашивал деньги и алкоголь, - сообщает ведомство.

Суд назначил наказание женщине - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год и два месяца, мужчине - 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев.

Несовершеннолетние дети осужденных будут находиться под опекой родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU