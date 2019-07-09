Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото в купальнике
Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в инстаграм совместную фотографию с Евгенией Тарасовой в купальниках.
- Встретимся в любой точке мира, - подписана фотография в профиле Евгении Тарасовой.
Фото: instagram.com/lazuking_andrey/
На этот раз спортсменки отдыхают во Флориде.
Напомним, Елизавета Туктамышева рассказала, кто стал постановщиком ее новой показательной программы.
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Елизавета Туктамышева, произвольная пр. 1-место (210,36 ).
ИСТОЧНИК KP.RU
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