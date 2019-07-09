Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото в купальнике

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-09T14:54:35+03:00

На этот разз спортсменка находится во Флориде

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Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в инстаграм совместную фотографию с Евгенией Тарасовой в купальниках.

- Встретимся в любой точке мира, - подписана фотография в профиле Евгении Тарасовой.

Фото: instagram.com/lazuking_andrey/

На этот раз спортсменки отдыхают во Флориде.

Напомним, Елизавета Туктамышева рассказала, кто стал постановщиком ее новой показательной программы.

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Елизавета Туктамышева, произвольная пр. 1-место (210,36 ).

ИСТОЧНИК KP.RU