Житель Удмуртии скончался при выполнении прыжка с парашютом

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-09T15:45:27+03:00

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В Ижевске скончался 44-летний парашютист при выполнении тренировочного прыжка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Житель Завьяловского района занимался парашютным спортом и совершил более 300 прыжков. 30 июня во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом он получил травмы. Его отвезли в больницу, где на следующий день он скончался, - сообщает ведомство.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Ижевск», мужчина работал инструктором. Он получил травмы при приземлении, при этом парашют раскрылся в штатном режиме.

На данный момент проводится доследственная проверка. Опрашиваются очевидцы, осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU