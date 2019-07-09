2019-07-09T15:45:27+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии скончался при выполнении прыжка с парашютом

Это случилось 30 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске скончался 44-летний парашютист при выполнении тренировочного прыжка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Житель Завьяловского района занимался парашютным спортом и совершил более 300 прыжков. 30 июня во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом он получил травмы. Его отвезли в больницу, где на следующий день он скончался, - сообщает ведомство.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Ижевск», мужчина работал инструктором. Он получил травмы при приземлении, при этом парашют раскрылся в штатном режиме.

На данный момент проводится доследственная проверка. Опрашиваются очевидцы, осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что будет с велодорожками в Ижевске? Появятся ли новые в ближайшее время.

- Помните супружескую пару, которая велосипедной цепью задушила своего знакомого? Так вот, им вынесли приговор.

- В ижевском зоопарке поселилась птица с весьма необычным названием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Птичьем сквере в Ижевске продолжаются работы по реконструкции
Детский сад на 116 мест в районе СХВ в Ижевске откроется в 2020 году
Несколько школ Ижевска начнут работать позже обычного
Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото в купальнике
Остановки в Ижевске планируют отдать в концессию
Четверть нанесенной разметки в Ижевске признана дефектной
Появятся ли новые велодорожки в Ижевске?
Супругов, которые задушили жителя Удмуртии, осудили
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
Почти 25 тысяч загранпаспортов было офорлено в Удмуртии за полгода
В Зоопарке Удмуртии поселилась шилоклювка
Больше не нужна: собака, много лет охранявшая стройку, окажется на улице
Шесть новых маммографов поступили в Удмуртию
Ижевский концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Aurus
Специалисты начали ремонт дороги Ижевск - Воткинск
Жителя Удмуртии осудили за изнасилование
«Хищная любовь»: в зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары
Продлили срок содержания под стражей для бывшего начальника ижевской полиции