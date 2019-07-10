На реконструкцию аэропортового комплекса в Ижевске понадобится 152,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-10T14:02:42+03:00

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Объявили тендер на разработку проекта реконструкции аэропорта в Ижевске, на которую нужно будет 152,7 млн рублей. Оплату планируют осуществить в 2019-2020 гг. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Также сообщается, что финансирование будет проводиться из федерального бюджета.

Победителю тендера необходимо будет разработать проект реконструкции взлетно-посадочной полосы для таких воздушных судов, как Аэробус А-319, Боинг-737-500 и Ту-204-100, а также рулежной дорожки, перрона, светосигнального оборудования, объектов электроснабжения и многое другое.

Все предложения будут приниматься до конца июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU