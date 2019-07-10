На фестивале «Улетай-2019» будет работать «улетный» ЗАГС от «НАШЕго Радио» в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-10T15:20:14+03:00

Принять участие могут все желающие пары

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Третий год подряд на фестивале «Улетай» «НАШЕ Радио» в Ижевске проводят «улетный» ЗАГС . Любая желающая пара сможет бесплатно зарегистрировать свой союз. Время работы ЗАГСа:

- 19 июля с 15:00 до 18:00;

- 20 июля с 11:00 до 16:00.

Всем, кто не придумает оригинальный костюм, будут выданы фата, букет и бабочка.

А также «НАШЕ Радио» объявляет конкурс на самую яркую пару. Участников будет выбирать редакция, после запустит голосование в группе ВК «НАШЕ Радио Ижевск». Пара-победитель получит приз - эфир на «НАШЕм Радио» в Ижевске.

Сроки проведения: с 22.07 по 27.07 2019 года Подробности в группе ВК «НАШЕ Радио в Ижевске».

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-48384от 27 января 2017 года.

ООО фирма «Ариго».

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ИСТОЧНИК KP.RU