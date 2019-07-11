«Ростелеком» запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-11T09:24:21+03:00

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«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов B2O (Business-to-Operator*). Благодаря эффективному использованию технологии больших данных система, разработанная компанией Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), позволит «Ростелекому» полностью контролировать объемы голосового трафика, отслеживать эффективность тарифной политики, а также получать быстрый доступ к необходимым данным. К настоящему моменту разработан базовый функционал системы и завершено несколько крупных этапов по расширению ее функциональности.

Сотрудничество «Ростелекома» и компании Nexign* в автоматизации межоператорских расчетов имеет долгую историю. Кроме текущего проекта, компании занимались разработкой уникальной маршрутной модели для расчета международного трафика, а также интеграцией расчетов отдельных подразделений.

- Для сегмента B2O очень важен вопрос контроля и анализа пропускаемого трафика. Появление в «Ростелекоме» системы аналитической отчетности позволяет полностью контролировать объемы голосового трафика, выявлять нелегитимные схемы пропуска трафика, отслеживать динамику, сопоставлять плановые и фактические показатели, делать прогнозы. Любые необходимые данные доступны в любой момент, получить их просто и удобно. Использование системы позволило избежать существенного ручного труда по формированию данных для отчетности и раздельного учета затрат. Мы также расширили функциональность системы, дополнив ее данными о неголосовых услугах - аренде каналов, интернет-трафике, сигнальном трафике, - сказала вице-президент по работе с операторами связи компании «Ростелеком» Наталия Крючкова. - Доходы от внедрения системы уже превзошли затраты на ее создание. Высокие компетенции коллег из Nexign, а также слаженная работа ИТ- и бизнес-подразделений «Ростелекома» позволили создать максимально полезный продукт, широко используемый внутри компании, что сделало коммерческую деятельность компании еще более прозрачной.

Информация от партнеров

*Бизнес-ту-Оператор, *Нексайн

ИСТОЧНИК KP.RU