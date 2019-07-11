«Как в сказке»: по улицам Ижевска гуляет единорог

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-11T16:50:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появились фотографии, где по улицам Ижевска ведут единорога.

- Я его увидела на улице Советская в районе магазина «Светлана», - пишет очевидица Маргарита.

Как бы нам не хотелось верить в чудеса, это всего лишь пони с накладным рогом. А выглядит как настоящий! Грива и хвост окрашен в розовый.

Кстати, многие конные клубы Ижевска дают напрокат пони-единорога, чтобы родители могли порадовать своих детей на различных праздниках.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Горячая стюардесса и жгучая итальянка: ТОП-5 образов фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU