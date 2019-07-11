«Как в сказке»: по улицам Ижевска гуляет единорог
В соцсетях появились фотографии, где по улицам Ижевска ведут единорога.
- Я его увидела на улице Советская в районе магазина «Светлана», - пишет очевидица Маргарита.
Как бы нам не хотелось верить в чудеса, это всего лишь пони с накладным рогом. А выглядит как настоящий! Грива и хвост окрашен в розовый.
Кстати, многие конные клубы Ижевска дают напрокат пони-единорога, чтобы родители могли порадовать своих детей на различных праздниках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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