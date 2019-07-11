2019-07-11T16:50:37+03:00
Общество

«Как в сказке»: по улицам Ижевска гуляет единорог

Жители города опубликовали фото
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
По улица Ижевска гуляет единорог! Фото: Маргарита ВахрушеваПо улица Ижевска гуляет единорог! Фото: Маргарита Вахрушева
Изменить размер текста:

В соцсетях появились фотографии, где по улицам Ижевска ведут единорога.

- Я его увидела на улице Советская в районе магазина «Светлана», - пишет очевидица Маргарита.

Как бы нам не хотелось верить в чудеса, это всего лишь пони с накладным рогом. А выглядит как настоящий! Грива и хвост окрашен в розовый.

Кстати, многие конные клубы Ижевска дают напрокат пони-единорога, чтобы родители могли порадовать своих детей на различных праздниках.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Горячая стюардесса и жгучая итальянка: ТОП-5 образов фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фильм «Несейка.Младшая дочь» про моржа из зоопарка Удмуртии представит Россию на фестивале в Мексике
Работник, отвечающий за безопасность фонтана в Летнем саду Ижевска, будет осужден за гибель подростка
Заведующую детским садом в Удмуртии судили за использование служебного положения
Турнир Tele2 Mobile Open Cup привлек 21 000 киберспортсменов
Проезжую часть на кольце по улице Удмуртская-Либкнехта в Ижевске сузят из-за ремонта
В Удмуртии растет количество заболевших бешенством животных
В Удмуртии местами ожидается гроза с усилением ветра
Как будет действовать в Удмуртии постановление о грязных номерах
Ижевчанка отдала мошенникам более 520 тысяч рублей
В Ижевске 11-летняя девочка оказалась под колесами машины
В «Сети-парке» Ижевска пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту
На капремонт восьми «ливневок» в Ижевске выделили 9,9 млн рублей
17-летнего подростка из Удмуртии осудили за незаконное хранение и сбыт наркотиков
В 2019 году в Ижевске установят четыре новых светофора
На улице Надежды Курченко в Ижевске установят новые дорожные знаки
«Ростелеком» запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности
С начала года в Ижевске установили 135 новых светоточек
Юные ижевчане стали призерами чемпионата мира по боевым искусствам
В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов
В совете по правам человека обескуражены решением наказать жителя Удмуртии за нарушение закона об оскорблении власти