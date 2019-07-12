2019-07-12T09:42:24+03:00
Общество

Ижевчане смогут присмотреться к квартирам в новостройках

«Комсомольская правда»-Ижевск» проводит очередную экскурсию по строительным площадкам города
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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27 июля ижевчане могут отправиться в тур по новостройкам и присмотреться к квартирам в строящихся жилищных комплексах. Участники экскурсии посетят строительные площадки ЖК «Кислород», ЖК «Панорама плаза», ЖД «Дружный», ЖД «Муза», ЖК «Дом на Фруктовой», ЖК «Я живу! На Подлесной», ЖК «Йога».

Что нужно сделать, чтобы попасть в группу?

- подать заявку по телефонам: (3412) 945-010, (3412) 945-020 или на почту kp@mgcentr.ru;

- дождаться 27 июля и в 08:55 прийти к Дворцу главы республики.

Готово! Экскурсия бесплатна. Передвигаться по объектам туристы будут на комфортабельном автобусе с «гидом», который расскажет о строительном рынке Ижевска, а представители застройщиков на месте смогут ответить на все интересующие вопросы.

ООО фирма «Ариго».

Застройщики: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК», ООО «Рентек Строй», ФГУП «ГВСУ №8», ООО Специализированный застройщик «Южная». Проектную декларацию домов ищите на сайтах застройщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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