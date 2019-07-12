Афроамериканец танцует под умуртскую песню на Красной площади в Москве

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-12T11:09:02+03:00

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Такого никто еще не видел! Что получится, если афроамериканцу включить зажигательную удмуртскую песню? Правильно - удмуртский флекс. Видео танца стремительно разлетается по соцсетям.

- Мы нашли коренного удмурта в Москве и воткнули ему в уши наш трек. Теперь вы знаете, что такое #УДМУРТСКИЙФЛЕКС, - написал автор проекта.

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#УДМУРТСКИЙФЛЕКС.Мы Вконтакте: https://vk.com/mixalofficial Я в инстаграм: instagram.com/vadim_mikhal Наш канал на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ_cFCCFgmX9UvvrP-tw12w

ИСТОЧНИК KP.RU