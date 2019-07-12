Житель Удмуртии отсудил у управляющей компании более 800 тысяч рублей
В Глазова мужчина отсудил у управляющей компании более 800 тысяч за затопленный подвал. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.
- Установлено, что при проведении гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода центрального водоснабжения. В результате подвал потерпевшего затопило, часть помещения пострадала и требует ремонта, - сообщает пресс-служба.
Решением суда управляющая компания выплатит компенсацию пострадавшему в размере 828,724 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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