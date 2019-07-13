2019-07-13T08:20:07+03:00
Общество

В Ижевске временно отключат несколько телеканалов и радиостанций

Проводят работы на антенно-мачтовом сооружении
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 15 июля жители Ижевска не смогут посмотреть несколько телеканалов и послушать радиостанции. Как сообщает РТРС «Удмуртский РРТПЦ», будут проводиться работы на антенно-мачтовом сооружении. Из-за этого будет отключение передающего оборудования. Работы проведут в три этапа.

С 15 по 19 июля, 22 июля с 8.00 до 17.00: Радио Вера, Детское радио, Радио Energy, Камеди радио

С 15 по 19 июля, с 22 по 23 июля с 8.00 до 17.00: Радио Звезда, Радио Адам, Моя Удмуртия, МИР, Радио Город ФМ, Радио шансон, Наше Радио, Русское радио, Ди ФМ. Город Радио ФМ, Максимум радио, Комсомольская правда, ТНТ+Новый Регион, Дисней, Че, Радио Дача, Петербург-5 канал+Моя Удмуртия

С 22 по 23 июля с 8.00 до 17.00: Маяк, Радио России+ГТРК Удмуртия, Вести ФМ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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