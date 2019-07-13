2019-07-13T13:07:28+03:00
Политика

Благодаря Удмуртии регионам предложили дать право делать скидки на штрафы

В 2018 году в республике не добрали около 12 миллионов рублей штрафов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Госсовет Удмуртии внес проект поправок в КоАП в Госдуму, который позволит региональным властям дать право устанавливать скидки на административные штрафы. Как сообщает «Парламентская газета», выплата штрафа со скидкой за определенное время позволит увеличит собираемость.

- Авторы полагают, что за счёт увеличения количества плательщиков общая сумма собранных штрафов будет расти, - сообщает издание.

Напомним, что такая система уже действует при оплате штрафов за нарушение дорожного движения: в течение первых 20 дней дается скидка 50%. По общим правилам, административный штраф следует оплачивать в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

- В пояснении приводится статистика, согласно которой в Удмуртии в 2018 было наложено штрафов на сумму 32,3 миллиона рублей, а взыскано лишь чуть более 20 миллионов рублей, - дополняет издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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