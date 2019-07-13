5 минут релакса: жители записали звук дождя и грома в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-13T15:21:48+03:00

И больше на видео нет ничего

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Весьма интересная запись появилась на видеохостинге YouTube – запись дождя в Ижевске, который был 13 июля. На протяжении пяти минут слышно, как капли ударяют по крыше, гремит гроза. И больше ничего. Вместо картинки – черный экран. Лишь периодически можно увидеть, как сверкает молния.

Исследователи из разных стран уже доказали, что организация «белого шума» помогает успокоится, заснуть. «Белый шум» - это равнозвучащие, монотонные звуки - шум бегущей воды, вентилятора, фена и т.п. Также улучшают засыпание расслабляющие мелодии и звуки природы - шум океана, леса, дождя.

Устроим себе «тихий час» на пять минут?

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ИСТОЧНИК KP.RU